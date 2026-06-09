Вюсал Халилов: В финансовом секторе разрабатываются новые механизмы в сфере кибербезопасности

В Азербайджане разрабатываются новые механизмы управления рисками, связанными с киберугрозами и мошенничеством.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил член правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Халилов на «Международном саммите по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств».

По его словам, на фоне цифровизации и роста безналичных платежей подобные риски сохраняют актуальность во всем мире.

«Центральный банк Азербайджана реализует комплексные меры по управлению такими рисками», - сказал он. Одним из ключевых направлений является совершенствование правил и лимитов по противодействию мошенничеству совместно с участниками финансового сектора: «Цель - предотвращение подобных случаев с помощью внедрения более эффективных механизмов».

В этом плане В.Халилов отметил работу Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT и Антифрод-центра при ЦБА. FinCERT успешно прошел международную аккредитацию и был принят в международную сеть CERT — FIRST в качестве полноправного члена: «Это является важным достижением для финансового сектора».

В настоящее время ведется обмен информацией и опытом с различными организациями. ЦБА работает над развитием цифровых решений и усовершенствованием регуляторной базы. Ожидается, что до конца года на рынок будут представлены новые правила в сфере управления рисками мошенничества.

В.Халилов добавил, что в рамках нового подхода организации будут внедрять модель рискоориентированного управления, формируя внутренние правила в соответствии со своим профилем риска. Он подчеркнул, что полностью исключить киберугрозы и мошенничество невозможно ни в одной стране, поэтому работа в этой сфере носит постоянный характер и будет продолжена совместно с участниками сектора для минимизации рисков.

Гафар Агаев