Установлена личность женщины, которая в центре Баку легла на капот движущегося автомобиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Полиция установила личность женщины, которая в центре Баку легла на капот движущегося автомобиля, что в итоге привело к временным затруднениям в дорожном движении.

«В ходе расследования выяснилось, что женщина 1981 года рождения состоит на учёте в связи с психическим состоянием и, уклонившись от контроля со стороны членов семьи, вышла на проезжую часть» - говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Отмечается, что с учётом её состояния здоровья принимаются соответствующие меры по её помещению в специализированное медицинское учреждение.

11:50

В центре Баку зафиксирован инцидент с участием пешехода и автомобиля, который привёл к временным затруднениям в дорожном движении.

Как сообщается, случай произошёл в Насиминском районе столицы, в районе пересечения проспекта Азадлыг с улицей Мамеда Араза. По данным очевидцев, женщина-пешеход легла на капот движущегося автомобиля марки BYD.

Инцидент в условиях интенсивного вечернего трафика вызвал недовольство водителей и стал причиной образования затора на данном участке дороги.

Причины поведения женщины на данный момент остаются неизвестными. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: Qafqazinfo