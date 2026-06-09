 Свадьба в приюте, звёздные гости и автомобиль в подарок: Трогательная история Сабины и Гусейна - ВИДЕО  | 1news.az | Новости
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Свадьба в приюте, звёздные гости и автомобиль в подарок: Трогательная история Сабины и Гусейна - ВИДЕО 

Феликс Вишневецкий12:53 - Сегодня
Свадьба в приюте, звёздные гости и автомобиль в подарок: Трогательная история Сабины и Гусейна - ВИДЕО 

Воспитанница Детского приюта и центра реинтеграции при Союзе детей Азербайджана Сабина вступила в брак со своим избранником Гусейном, а их трогательная история и необычная свадьба стали одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Особенным этот день стал не только для молодожёнов, но и для всего коллектива приюта: свадебное торжество состоялось прямо в стенах учреждения, которое на протяжении многих лет было для Сабины домом и местом, где она получила поддержку и заботу.

Разделить радость молодожёнов пришли известные представители шоу-бизнеса - среди знаменитых гостей были певцы Аяз Бабаев, Мардан Кязымов, Ирада Ибрагимова, Эльнур Мамедов, превратившие праздник в настоящий концерт, исполнив свои самые популярные песни. Одним из самых ярких моментов вечера стало появление блогера Гусейна Гасанова, поздравившего Сабину и Гусейна с созданием семьи и преподнесшего молодожёнам ценный подарок - автомобиль. 

Как видно по распространившимся в социальных сетях кадрам, праздник прошёл в тёплой и душевной атмосфере, объединив воспитанников приюта, сотрудников учреждения, друзей и многочисленных гостей, которые пожелали молодой семье счастья, благополучия и долгих лет совместной жизни.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде рассказала 1news.az об истории знакомства молодожёнов и не только: «Сабина оказалась у нас в приюте в возрасте 12 лет, она столкнулась тогда со сложной ситуацией в семье, ее обучение в школе было приостановлено. Но мы все восстановили, и она в самый короткий срок наверстала программу и стала отличницей. В целом она показала большой прогресс в обучении, которое продолжила Бакинском государственном профессионально-техническом лицее туризма и социальных услуг, где также была отличницей».

К.Агазаде рассказывает, что Сабина, достигнув 18-летнего возраста, приняла решение покинуть приют и вернуться домой, поскольку хотела жить с матерью, однако при возвращении вновь столкнулась с рядом проблем: «Мы никогда не отговариваем детей, принявших решение вернуться в проблемную семью – они всегда сами принимают решение, которое мы готовы поддержать. Сабина очень хотела к маме, но не все сложилось так, как ей хотелось…»

Говоря о том, как воспитанница Детского приюта и центра реинтеграции при Союзе детей Азербайджана познакомилась с будущим мужем, Кямаля Агазаде отмечает следующее: «Сабина искала работу, зашла в салон красоты, где требовался администратор, там же работал Гусейн – он парикмахер. Они познакомились и поняли, что у них очень много общего. Гусейн - социальный сирота, его вырастила бабушка. Они как будто нашли друг друга и словно созданы друг для друга, поэтому и решили создать семью, чему я очень рада».

«Подарок жениху от блогера Гусейна Гасанова и его друзей – автомобиль – был для всех нас настоящим шоком. Я бы даже назвала это чудом. У Гусейна был автомобиль, оформленный в лизинг – какая-то развалюха. Гусейн расплакался после свадьбы и сказал, что подаренный автомобиль - это в первую и главную очередь подарок Сабине, а не ему. Он не ожидал в целом такого, и я очень рада, что пара намерена строить своё будущее на взаимной поддержке, доверии и стремлении вместе преодолевать возникающие трудности», - отмечает Кямаля Агазаде, благодаря всех, кто поддержал состоявшуюся в приюте свадьбу Сабины и Гусейна. 

«Многие задаются вопросом о том, что происходит с девочками, которые, достигнув 18-летия, покидают приюты. И история Сабины, её свадьба и новый жизненный этап стали для меня своего рода триггером, который ещё раз заставил задуматься об этой теме. Здесь крайне важна всесторонняя поддержка — со стороны государства, наших организаций и обычных людей, чтобы эти молодые люди могли в дальнейшем приносить пользу обществу и чувствовать, что они не остаются один на один с жизнью. Не всегда судьба тех, кто выходит из приюта, складывается так, как им хотелось бы, но в наших силах это изменить. Очень важно, чтобы у них был переходный период, поддержка и опора, когда они делают первые самостоятельные шаги во взрослой жизни», - продолжает Кямаля Агазаде. 

Именно поэтому она намерена открыть временное общежитие для девушек, покидающих приюты по достижении совершеннолетия, где они смогут получить не только крышу над головой, но и заботу, внимание, психологическую и социальную поддержку: «Поддержка и забота всегда отличали азербайджанский народ, и мне искренне хочется, чтобы ни одна девочка, выходя во взрослую жизнь, не оставалась без опоры и человеческого тепла».

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