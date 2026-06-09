Сахиль Бабаев: Доля ненефтегазовых доходов в бюджете достигнет 70% в 2029г

Долю ненефтегазовых доходов в госбюджете Азербайджана в 2029 году планируется довести до 70%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "Об исполнении госбюджета на 2025 год".

По его словам, в прошлом году доля ненефтегазовых доходов в бюджете достигла 55,2%. "Это на 2,8 процентных пункта больше, чем в 2024 году. Наша цель на 2029 год - достичь 69-70%", - сказал Бабаев.

Он также отметил, что отношение ненефтегазовых доходов сводного бюджета к ненефтегазовому ВВП составило 28,7%.

"Мы стремимся к последовательному снижению ненефтегазового базового дефицита. В 2025 году этот показатель составил 18,6% ВВП при целевом показателе 22% - результат на 3,5 процентных пункта лучше плана. В рамках утвержденных среднесрочных расходов планируем снизить этот показатель до 13% ВВП к 2029 году", - добавил министр.