Обнародована дата похорон Сейида Али Хаменеи

Похороны бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи состоится после 26 июня.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на офис по сохранению и изданию трудов Хаменеи.

Отмечается, что распространённые в местных и зарубежных СМИ сообщения о дате похорон Хаменеи не соответствуют действительности.

Сообщается, что церемонии прощания и похорон Хаменеи пройдут после первой декады месяца Мухаррам. Более подробная информация по этому поводу будет предоставлена позднее.

Отметим, что в соответствии с его завещанием, бывший Верховный лидер Ирана будет похоронен в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.

Напомним, что Сейид Али Хаменеи и его близкие члены семьи погибли 28 февраля во время совместной атаки США и Израиля на Тегеран. Позднее преемником Сейида Али Хаменеи был избран его сын Моджтаба Хаменеи.