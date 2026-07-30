Правительство Армении уйдет в отставку

Правительство Армении подаст в отставку перед заседанием нового парламента, сообщил премьер Никол Пашинян на заседании кабмина.

"Это наше последнее заседание в связи с формированием Национального Собрания 9 созыва", - сказал премьер Армении.

Согласно Конституции, кабмин подает в отставку, после чего президент назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

Национальное Собрание Армении начинает работу 2 августа. Именно оно сформирует новое правительство.

Источник: Sputnik Армения