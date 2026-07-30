В TƏBİB прокомментировали смерть 16-летней девушки в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из города Евлах, с улицы Салатын Аскеровой.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии бригады скорой помощи была констатирована смерть одного человека (женщины) до приезда врачей.

12:17

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) взяло на контроль инцидент в Евлахе, где 16-летняя девушка, предположительно, скончалась от пищевого отравления.

Об этом сообщили в АПБА в ответ на запрос 1news.az.

Отмечается, что специалисты АПБА совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование для установления причин произошедшего и выяснения, было ли это пищевым отравлением:

«Инцидент в Евлахе находится под контролем. О результатах расследования общественности будет сообщено дополнительно».

11:30

В Евлахском районе 16-летняя девушка, предположительно, скончалась от пищевого отравления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, жительница 2010 года рождения Мадина Азизова скончалась по дороге в Евлахскую центральную районную больницу, куда её везли с подозрением на пищевое отравление.

По данному факту проводится расследование.