В Турции под контроль взяли 110 из 115 природных пожаров

Турецкие пожарные за два дня взяли под контроль 110 из 115 природных пожаров.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

«Со вчерашнего дня мы вели тушение 115 пожаров по всей стране, 69 из которых находились за пределами лесных массивов. 110 пожаров полностью взяты под контроль», — сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, под контроль взяты пожары в районе Кумлуджа в Анталье, в районах Эдремит и Айваджик на западе Турции. Пожарным также удалось снизить энергию природного пожара в районе Фетхие в средиземноморской провинции Мугла, где его тушению накануне вечером препятствовал ветер силой 84 км/ч. Принимаются усилия для взятия под контроль лесных пожаров в районе Гёмеч провинции Балыкесир, Каш — в Анталье и Сейдикемер — в Мугле, который не удается потушить вторые сутки, сказал министр. «Надеемся на хорошие новости из этих трех районов», — отметил Юмаклы.

По его словам, в тушении лесных пожаров на юге и западе Турции задействованы 21 самолет, 59 вертолетов, значительные силы наземной техники.

Источник: ТАСС