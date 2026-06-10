В Хачмазе 70-летний мужчина скончался после укуса осла

В Хачмазском районе Азербайджана 70-летний мужчина умер после того, как его укусил осёл.

Жителя села Ергюч Мурада Эсфендиарова (1956 г.р.) около недели назад укусил осёл - пострадавший некоторое время проходил лечение в домашних условиях, однако сегодня, 10 июня, скончался, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Тело было направлено в Хачмазское районное отделение Судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии для проведения обследования.