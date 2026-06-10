В Азербайджане проведены операции по изъятию оружия и боеприпасов 

В Азербайджане сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие и боеприпасы в рамках оперативно-профилактических мероприятий.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, в Министерстве внутренних дел, 9 июня в Баку и ряде регионов страны были проведены оперативные действия, в ходе которых обнаружены и изъяты 1 автомат, 4 ружья, 1 магазин для патронов, а также 39 патронов.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов продолжаются на территории республики.