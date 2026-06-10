В Сумгайыте временно ограничено газоснабжение

В части города Сумгайыт временно приостановлена подача природного газа в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе.

Как сообщают в Сумгайытском газоэксплуатационном управлении производственного объединения «Азеригаз», в жилом массиве «Хазар баглары», за зданием автошколы, была обнаружена утечка газа на трубопроводе диаметром 76 миллиметров.

Для устранения неисправности специалисты проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы.

В связи с этим с 12:00 будет временно прекращена подача газа примерно 800 абонентам, проживающим в указанной зоне.

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет полностью восстановлено.

Источник: Media.az