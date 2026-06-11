Бакинский зоопарк будет реорганизован и объединен с Центром заботы о бездомных животных.

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства. Согласно указу «О совершенствовании структуры и управления Исполнительной власти города Баку» зоопарк, находящийся в подчинении главы Исполнительной власти города Баку, будет присоединен к новому юридическому лицу - Обществу с ограниченной ответственностью «Центр заботы о бездомных животных», создание которого предусмотрено в соответствии с пунктом 4.3 Указа Президента Азербайджанской Республики № 599 от 20 февраля 2026 года «О совершенствовании деятельности ряда государственных органов».