После двух смертельных ДТП дорожная полиция напомнила о рисках вождения при сердечных заболеваниях - ВИДЕО

В Лянкяранском районе автомобиль марки VAZ, за рулём которого находился местный житель Эльшад Салаев, во время движения в городе Лиман внезапно съехал с дороги и врезался в дерево.

Аналогичный инцидент был зафиксирован на территории посёлка Маштага Сабунчинского района, где житель Баку Давуд Саламов, управляя автомобилем марки Ford, потерял управление, съехал с дороги и повредил расположенный рядом торговый объект.

В обоих случаях водители, погибшие в результате происшествий, страдали от сердечной недостаточности, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Учитывая рост числа подобных случаев в последнее время на фоне повышения температуры воздуха, Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям с призывом воздерживаться от управления транспортными средствами при наличии серьёзных проблем со здоровьем. Внезапное ухудшение самочувствия во время движения может привести к потере контроля над автомобилем и тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям.

«Призываем лиц с серьёзными заболеваниями не садиться за руль, а членов их семей - не оставаться равнодушными к подобным ситуациям. Следует помнить, что иногда одно неверное решение может стоить жизни ни в чём не повинных людей на дороге», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.