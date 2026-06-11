Девять метров темноты: в Баку студент по дороге на экзамен упал в вырытую на дороге яму - ВИДЕО

В Баку студент университета пострадал, упав в вырытую на дороге яму.

Как передает 1news.az со ссылкой на Real TV, Аскер Джаббаров провалился в яму глубиной 9 метров, когда шел на экзамен. В результате происшествия он получил тяжелые травмы.

По словам матери студента, Гюльсары Джаббаровой, сокурсники нашли ее сына в бессознательном состоянии. После этого молодой человек был прооперирован. На данный момент его состояние остается тяжелым.

Проблема заключается в том, что компания «Caspian Construction», ответственная за безопасность на данном участке, не интересуется состоянием А.Джаббарова.

Адвокат потерпевшей стороны сообщил, что в связи с инцидентом сотрудник указанной компании Джейхун Бабирзаде был привлечен к уголовной ответственности. В настоящее время ведется следствие.