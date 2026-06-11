В Бакинском метрополитене внедряют ИИ для управления пассажиропотоком

Бакинский метрополитен готовится расширить применение технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос BAKU.WS.

Было отмечено, что в настоящее время внедрение технологий искусственного интеллекта в метрополитене охватывает, в первую очередь, такие направления, как прогнозирование пассажиропотока и оптимизация движения поездов.

Кроме того, в целях управления пассажиропотоком существующая база данных (проходы через турникеты, операции на валидаторах, системы видеонаблюдения и другие источники) анализируется с помощью искусственного интеллекта. В предстоящий период на этой основе планируется поддерживать такие оперативные решения, как определение часов пик, прогнозирование плотности пассажиропотока и запуск дополнительных поездов. Система также служит для мониторинга и анализа плотности пассажиропотока в режиме реального времени, а также для оптимизации мер безопасности.

По информации метрополитена, для оптимизации графика движения поездов предусматривается применение алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения:

«Этот подход направлен на регулирование интервалов, сокращение задержек, повышение энергоэффективности и расширение других технологических преимуществ. С помощью обучения с подкреплением (reinforcement learning) и симуляционных моделей заранее оцениваются различные сценарии и обеспечивается принятие оптимальных решений. В результате симуляционные модели тестируют изменения в цифровой среде перед их внедрением, что страхует от ошибок при выполнении технологических процессов организации движения».

В заключение было подчеркнуто, что наряду с вышеперечисленным планируются работы по внедрению искусственного интеллекта и цифровых технологий в эксплуатационно-хозяйственной, ремонтной и производственной сферах Бакинского метрополитена.