В Азербайджане определены даты месяца Мухаррам и дня Ашура

В Азербайджане месяц Мухаррам начнется 16 июня, а день Ашура придется на 25 июня.

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении Совета газиев и полномочных представителей Управления мусульман Кавказа (УМК) к мусульманам страны в связи с началом месяца Мухаррам.

Совет газиев напоминает верующим, что во время траурных церемоний, проводимых в течение 60 дней в месяцы Мухаррам и Сафар, особенно во время траура в дни Тасуа и Ашура, недопустимо с точки зрения религии наносить себе телесные повреждения различными предметами, пускать кровь, бить себя в грудь, обнажаясь до пояса, и совершать другие подобные действия:

«В то же время газии и имамы, соблюдая положения Закона «О свободе вероисповедания», должны проводить религиозные обряды в мечетях, святилищах и на принадлежащих им территориях. Согласно законодательству Азербайджана, во время траурных церемоний не допускаются выкрикивание лозунгов, наносящих ущерб нашим национально-духовным ценностям и традициям государственности, использование атрибутики, не соответствующей государственной символике, проведение уличных шествий и нарушение общественного порядка».

В фетве также отмечается, что одним из важных мероприятий в месяце Мухаррам является акция по сдаче крови:

«Продолжая эту гуманную традицию и в текущем году, верующие во имя благодеяния сдадут кровь в филиалах Банка крови в столице и регионах, а также в других медицинских учреждениях, что поможет исцелению тысяч больных людей и детей, страдающих от наследственных заболеваний. Адреса этих пунктов будут размещены на официальном сайте Управления мусульман Кавказа».