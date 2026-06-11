«Из села в город»: в Баку пройдет очередная воскресная ярмарка

13-14 июня в столице пройдет очередная воскресная ярмарка «Из села в город», организуемая ОАО «Аграрные закупки и снабжение» в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и информационного обеспечения Министерства сельского хозяйства, целью традиционно организуемой ярмарки является расширение возможностей сбыта продукции местных фермеров и обеспечение жителей города натуральными продуктами.

В ярмарке примут участие около 40 фермеров из примерно 20 регионов страны. Фермеры выставят на продажу порядка 100 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Контроль качества реализуемой продукции будет осуществляться Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. В случае возникновения вопросов относительно качества продукции граждане смогут обратиться в передвижную пищевую лабораторию, работающую на ярмарке, и сдать продукцию на анализ.

Двухдневная ярмарка будет действовать с 9:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро «Гянджлик»).

Отметим, что фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.