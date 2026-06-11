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Президенту РФ предложили придать празднику Новруз общенациональный статус

First News Media15:40 - Сегодня
Президенту РФ предложили придать празднику Новруз общенациональный статус

Фонд развития межнациональных отношений «Полилог» в преддверии Дня России обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность придания Новрузу статуса праздника общенационального значения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении фонда к главе российского государства говорится, что инициатива связана с проведением Года единства народов России и встраивается в повестку государственной политики по сохранению культурного и языкового многообразия народов страны.

Авторы инициативы просят поручить профильным органам власти проработать возможные правовые механизмы реализации этого предложения. В фонде считают, что такой шаг станет одним из знаковых решений Года единства народов России.

«Новруз – один из древнейших праздников народов Евразии. В этнографической и публицистической традиции встречается точка зрения, что этот праздник зародился на Алтае более 3000 лет назад, то есть он древнее всех основных религий. В современном восприятии сохраняет прежде всего культурный, природно-календарный и общественный смысл. Для многих народов России он связан с исторической памятью, семейной традицией, уважением к старшим, добрососедством и культурной преемственностью», – говорится в обращении.

В «Полилоге» подчеркивают, что Новруз не следует рассматривать только как региональный или этнокультурный праздник. Его смысл шире: он связан с идеями обновления, мира, согласия, гостеприимства и взаимной поддержки.

Отдельным аргументом в обращении названо Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2026 года номер 1228-р, которым утвержден План мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики Российской Федерации. Документ включает меры по сохранению и развитию государственных языков республик РФ и других языков народов России.

В фонде считают, что язык, культура, народная память и праздничные традиции формируют единое пространство национальной идентичности. Поэтому признание Новруза на общенациональном уровне могло бы стать продолжением государственной политики по сохранению культурного многообразия и укреплению межнационального согласия.

«Для многонациональной России такие решения имеют не только культурное, но и общественно-политическое значение. Новруз «говорит» на языке, понятном разным народам: обновление, семья, уважение, мир и добрососедство. В Год единства народов России признание этой традиции могло бы стать важным сигналом уважения к вкладу народов страны в общую российскую идентичность», – отметил руководитель Фонда развития межнациональных отношений «Полилог» Рамиль Керимов.

Новруз отмечается 21 марта и символизирует начало весны и обновление природы. ЮНЕСКО относит его к культурным традициям многих народов, связанным с ценностями мира, солидарности поколений, примирения и добрососедства. В 2009 году Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году Генассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем Новруза.

Фонд «Полилог» занимается развитием межнациональных отношений, поддержкой межкультурного диалога и инициатив, направленных на укрепление общественного согласия между представителями разных народов, религий и регионов России.

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