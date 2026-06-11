Шахбаз Шариф направил поздравительное послание Пашиняну

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает администрация премьер-министра РА.

В послании, в частности, говорится: «От имени народа и правительства Пакистана, а также от себя лично, от всей души поздравляю Вас с победой на недавних парламентских выборах в Армении. Ваше переизбрание отражает веру и доверие народа Республики Армения к Вашему руководству и видению мирного и развитого государства. Я с нетерпением жду сотрудничества с Вашим Превосходительством в укреплении пакистано-армянских отношений и хотел бы подчеркнуть, что Пакистан придает большое значение миру и конструктивному сотрудничеству между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Ваш новый срок официальной службы будет способствовать продвижению мира, стабильности и экономического развития на Южном Кавказе. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, а также прогресса и процветания дружественному народу Армении».