На ремонт и демонтаж автобусных остановок в Баку выделено более 419 тысяч манатов

В Баку началась подготовка к ремонту и восстановлению автобусных остановок на улицах и проспектах столицы, а также к демонтажу тех, что пришли в негодность.

Как передает 1news.az, об этом сайту İqtisadiyyat.az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Для реализации указанных работ ведомство заключило контракт с компанией ООО Madina Group.

Согласно договору, компания выполнит работы по ремонту, восстановлению и демонтажу остановочных павильонов на сумму 419 тысяч 531 манат.