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Жертвы Эпштейна требуют публичного расследования его связей с экс-принцем

First News Media17:20 - Сегодня
Жертвы Эпштейна требуют публичного расследования его связей с экс-принцем

Жертвы скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна намерены обратиться к премьер-министру Великобритании Энди Бернему с просьбой начать публичное расследование в отношении связанного с Эпштейном экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, сообщает газета Telegraph.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Бернем не планирует в настоящий момент инициировать публичное расследование преступлений Эпштейна.

«Жертвы Джеффри Эпштейна намерены обратиться к Энди Бернему с требованием начать публичное расследование связей педофила с Эндрю Маунтбеттен-Виндзором», — говорится в материале.

Согласно сообщению издания, члены британской общественной организации UK Epstein Survivors Campaign в ближайшие месяцы проведут встречу с Бернемом. Организация считает, что британские власти должны провести национальное расследование, чтобы изучить связи Эпштейна с британской элитой.

Дело Эпштейна получило широкий резонанс в Великобритании из-за его связей с бывшим принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и бывшим британским послом в США Питером Мандельсоном.

Именно из-за этого принц Эндрю лишился королевских титулов и воинских званий, а Мандельсон покинул должность посла.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Заместитель (ныне исполняющий обязанности) генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Источник: ТАСС

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