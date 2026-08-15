В Хорватии не могут остановить сильнейший лесной пожар — есть жертвы

Европа оказалась бессильна перед лесными пожарами, которые в эти минуты бушуют сразу в нескольких странах.

Наиболее серьезная ситуация в Хорватии. Есть первые жертвы, десятки человек находятся в реанимации. Это стихийное бедствие назвали одним из самых страшных в истории республики.

Пламя стремительно подбирается к курорту на побережье Адриатики. Оттуда эвакуировали уже около двух тысяч жителей. На борьбу с возгоранием бросили все силы, в том числе шесть пожарных самолетов и вертолет ВВС. Но остановить распространение огня пока не удается.

Источник: ren.tv