В истории каждого народа есть личности, чья деятельность выходит далеко за рамки своей эпохи и оказывает определяющее влияние на судьбу государства на десятилетия вперед.

Для Азербайджана такой исторической фигурой является общенациональный лидер Гейдар Алиев – великий государственный деятель, политик и стратег, сыгравший исключительную роль в развитии республики, укреплении национальной государственности и становлении независимого Азербайджана.

Его имя неразрывно связано с важнейшими этапами новейшей истории страны, масштабными социально-экономическими преобразованиями, формированием прочного фундамента независимости, определением стратегического курса развития государства. Политическое наследие Гейдара Алиева, основанное на принципах сильной государственности, национального единства и последовательного развития, продолжает сохранять свою актуальность и сегодня, оставаясь важным ориентиром для дальнейшего укрепления Азербайджана.

Жизненный путь и многогранная политическая деятельность великого лидера стали ярким воплощением беззаветного служения Родине, народу, национальным интересам Азербайджана. Благодаря дальновидности, стратегическому мышлению, выдающемуся организаторскому таланту Гейдара Алиева, Азербайджан сумел пройти сложные исторические испытания, создать прочные основы независимой государственности и определить перспективы устойчивого развития на многие годы вперед. Масштаб осуществленных реформ, закладка прочного фундамента политической и экономической стабильности, определенные стратегические ориентиры развития страны навсегда вписали имя Гейдара Алиева в историю как архитектора современного Азербайджанского государства.

Политическая деятельность Гейдара Алиева охватывает два судьбоносных этапа в истории Азербайджана - период руководства республикой в 1969–1982 годах и период восстановления и укрепления независимой государственности после его возвращения к власти в 1993 году. Несмотря на различия исторических эпох и общественно-политических условий, оба этапа стали органичным продолжением единой миссии, будучи неразрывно связанными стратегической целью - укреплением азербайджанской государственности, развитием экономического потенциала страны и созданием твердого фундамента для ее будущего.

Исторический опыт убедительно свидетельствует о том, что основы современной азербайджанской государственности закладывались задолго до восстановления независимости. В советский период, когда Азербайджаном руководил Гейдар Алиев, в республике стартовали глубокие экономические преобразования, укреплялся национальный кадровый потенциал, создавался сильный промышленный потенциал. Возглавив республику, великий лидер определил приоритеты укрепления ее экономического потенциала. Центральное место в этой стратегии занимала нефтяная отрасль. Под руководством Гейдара Алиева в 1970-е годы была проведена комплексная модернизация нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности. Все это вывело отрасль на новый уровень развития и заложило основу долгосрочной нефтяной стратегии страны. Уже в тот период энергетические ресурсы рассматривались не только как источник сырья, но и как важный фактор устойчивого роста и стратегического развития республики.

Параллельно осуществлялась активная индустриализация. В 1970-х - начале 1980-х годов в Азербайджане было введено в эксплуатацию более 250 фабрик, заводов и промышленных объектов, объем промышленного производства увеличился в два раза. Особое значение имело размещение значительной части новых предприятий за пределами столицы, что способствовало развитию районов и равномерному распределению экономической активности по всей республике. Большое внимание уделялось и сельскому хозяйству. Укрепление аграрного сектора было важной частью комплексной стратегии экономического роста.

Одним из наиболее дальновидных направлений деятельности великого лидера была подготовка национальных кадров, основанная на понимании того, что устойчивое развитие невозможно без формирования высококвалифицированных специалистов. Руководитель республики последовательно добивался расширения квот для Азербайджана, в тот период тысячи молодых азербайджанцев направлялись на обучение в ведущие высшие учебные заведения Советского Союза по инженерным, техническим, военным и другим востребованным специальностям. При подборе кадров особое внимание уделялось как образованности, так и моральным качествам молодых специалистов. Такой подход способствовал формированию новой управленческой и интеллектуальной элиты республики. В дальнейшем эти специалисты составили значительную часть кадрового потенциала Азербайджана и сыграли важную роль в развитии республики.

Экономические преобразования сопровождались последовательной поддержкой культуры, науки. В годы руководства Гейдара Алиева в республике развивались фундаментальные и прикладные научные исследования, формировались новые образовательные и культурные учреждения, реализовывались масштабные работы по сохранению исторического наследия народа. Особое значение придавалось укреплению национального самосознания и исторической памяти, которые рассматривались как важная основа общественного развития и будущего государственного строительства. В условиях советской системы решения Гейдара Алиева в этом направлении сыграли значительную роль в сохранении культурной идентичности народа.

В конце XX века Азербайджан, восстановив государственную независимость, столкнулся с серьезными испытаниями. Политическая нестабильность и глубокий экономический кризис, создали реальную угрозу государству. Продолжавшаяся оккупация азербайджанских земель Арменией, усиливавшаяся политико-экономическая и социальная напряженность, создали острую необходимость в опытном, сильном лидере, способном вывести страну из кризиса. Спасение народ увидел в своем великом сыне, и Гейдар Алиев, откликнувшись на призыв народа, прибыл в Баку, а через несколько дней встал во главе страны. Этот момент стал поворотным в судьбе нашей страны, этапом, ознаменовавшем выход страны из периода кризиса и начало процесса восстановления политической устойчивости.

Возглавив Азербайджан в судьбоносный период, Гейдар Алиев определил стратегию дальнейшего развития государства, укрепления его независимости и стабильности. Благодаря последовательной политике и эффективному государственному управлению в республике была обеспечена гражданская солидарность и общественно-политическая стабильность, начата реализация масштабных реформ. Значительным достижением того периода стало установление режима прекращения огня в 1994 году, открывшего возможности для развития и укрепления Азербайджана. Была принята новая Конституция, которая легла в основу демократического, правового государства. В то же время был дан старт формированию нормативно-правовой базы для проведения важных реформ.

В этот период были также заложены основы современной экономической модели Азербайджана. проводилась политика привлечения иностранных инвестиций, внедрения современных технологий и управленческого опыта. Особое место в политике Гейдара Алиева занимала энергетическая стратегия. Первым стратегическим шагом в этом направлении стало подписание исторического «Контракта века» в сентябре 1994 года.

Использование энергетических ресурсов общенациональный лидер рассматривал как инструмент для модернизации экономики, привлечения инвестиций и укрепления международных позиций Азербайджана. Реализация энергетической стратегии способствовала интеграции республики в мировую экономику и расширению ее внешнеэкономических связей.

Проводимая Гейдаром Алиевым внешняя политика заложила основу для укрепления международного авторитета Азербайджана. Последовательный дипломатический курс обеспечил расширение международного сотрудничества, интеграцию страны в мировые политические и экономические процессы.

Политическое наследие Гейдара Алиева стало прочным фундаментом независимого Азербайджанского государства. Определенные великим лидером принципы государственного строительства и укрепления независимости, стратегические приоритеты развития страны сохраняют свою актуальность и продолжают служить ориентиром для государственной политики на современном этапе. Именно в 15 июня - Дне национального спасения берут свои истоки все исторические достижения независимого Азербайджана.

Политический курс президента Ильхама Алиева обеспечивает последовательное продолжение стратегии, заложенной великим лидером, направленной на укрепление государственности, экономики, авторитета Азербайджана на международной арене, повышение благосостояния народа. За последние годы Азербайджан реализовал масштабные энергетические и транспортные проекты, расширил свое участие в глобальных процессах, продолжил курс на социально-экономическое развитие.

Вот уже шесть лет наш народ отмечает этот день как народ-победитель. Под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская армия, основанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, одержала Великую Победу в Отечественной войне, освободив родные земли от оккупации.

Сегодня на освобожденных территориях продолжаются беспрецедентные работы по строительству городов и сел, созданию современной инфраструктуры, возрождению социально-экономической жизни. Освобожденные земли возрождаются, здесь снова слышны радостные голоса и счастливый смех детей. Сегодня Азербайджан диктует мирную повестку, инициировав шаги по установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе.

Великое наследие Гейдара Алиева продолжает определять стратегические ориентиры развития Азербайджана. Опираясь на прочный фундамент, заложенный общенациональным лидером, страна уверенно движется вперед, укрепляя свою государственность, экономическую мощь и международный авторитет. Под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжается курс, открывающий перед Азербайджаном новые горизонты.

Политический отдел 1news.az