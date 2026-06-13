Axios: соглашение США и Ирана может стать ударом для Нетаньяху

Ожидаемая сделка США и Ирана стала «горькой пилюлей» для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет американское новостное издание Axios.

По его данным, Нетаньяху и другие израильские официальные лица стараются не критиковать американского президента публично. Однако в частном порядке высказываются о предстоящей сделке весьма скептически.

«После подписания соглашения и окончания войны Иран может просто затянуть переговоры, не идя на реальные уступки в ядерной области», — описывает портал одну из проблем.

В статье отмечается, что это время Исламская Республика может использовать для стабилизации ситуации в стране за счет продажи нефти без рисков.

Еще один спорный момент — соглашение о прекращении огня распространяется на Ливан, администрация США ограничит свободу действий Израиля против «Хезболлы» и потребует консультаций по каждому удару, говорится в статье.

Источники считают, что, несмотря на скептицизм союзника, Белый дом «чувствует уверенность» в том, что в конечном счете израильтяне «согласятся».

«Для Нетаньяху подписание соглашения о прекращении войны без достижения заявленных целей стало бы серьезным стратегическим и политическим ударом», — заключает портал.

Источник: Газета.ру