Королевская семья на параде в честь дня рождения короля Карла III - ФОТО

13 июня в Великобритании празднуют официальный день рождения монарха - по традиции у суверена два дня рождения: биологический и официальный, который проводится в начале июня для того, чтобы его как следует - в летнюю погоду - смогли отпраздновать подданные.

Королевская семья собралась в Букингемском дворце откуда в каретном шествии отправилась на место проведения парада Trooping the colour (парад "Выноса знамени").

Открыли каретное шествие Софи, герцогиня Эдинбургская, она в карете в паре с сэром Тимоти Лоуренсом, супругом Королевской принцессы Анны...

...и герцог и герцогиня Глостерские.

Далее выехали король Карл III и королева Камилла, Их Величества - в военной форме (у Камиллы - стилизованная). Однако король, как и в предыдущие годы, после того, как у него диагностировали р.ак, в седло не садится.

Следом за ними верхом - принц Уильям, полковник Валлийской гвардии, принц Эдвард, герцог Эдинбургский, полковник Шотландской гвардии, Королевская принцесса Анна (75 лет!!!), полковник полка Blues and Royals.

Далее следовала карета, в которой разместились Кэтрин, принцесса Уэльская, с детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

На месте проведения парада Trooping the colour король Карл III, королева Камилла и Кэтрин, принцесса Уэльская, заняли свои места на специальной трибуне.

По версии таблоидов наряд Кэтрин - это, конечно, "дань уважения" принцессе Диане.

После окончания парада королевская семья отправилась в Букингемский дворец, где с балкона наблюдала за воздушным парадом.

На балконе: герцог и герцогиня Глостерские, герцог и герцогиня Эдинбургские, сэр Тиомти Лоуренс и Королевская принцесса Анна, королева Камилла и король Карл III, принц и принцесса Уэльские с детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

И отдельно - Уэльсы.

Приветствовать короля в его официальный день рождения пришли тысячи людей.