Завтра будут объявлены окончательные итоги выборов в Армении

Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут объявлены после заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 18:00 (совпадает с бакинским временем) в воскресенье, 14 июня.

Также участники заседания рассмотрят заявление о признании выборов недействительными и обсудят вопрос о проведении повторного голосования на нескольких участках.

«В ходе заседания также будет обсуждаться вопрос о проведении повторных выборов в трех избирательных участках, а также заявления организаций «Сильная Армения» и «Крылья единства» о признании выборов недействительными», — говорится в публикации.

Ранее ЦИК пересчитала голоса на 637 избирательных участках. По итогу, у партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна результат увеличился на 1148 голосов, у альянса «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна прибавилось 508 голосов, а у Альянса «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна после пересчета также получил на 217 голосов больше (145 113).

Источник: News.am