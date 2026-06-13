Катар предложил Ирану финансовый пакет на $12 миллиардов

Катар предложил Ирану финансовый пакет в размере 12 миллиардов долларов для выхода из тупиковой ситуации, возникшей в ходе переговоров о судьбе 24 миллиардов долларов иранских активов, замороженных в банках страны, сообщило агентство Mehr.

Предложение предусматривает выделение 6 миллиардов долларов за счёт разблокирования иранских активов, замороженных в Катаре, а ещё 6 миллиардов долларов могут быть предоставлены в виде кредита или кредитной линии.

При этом сохраняются ранее согласованные ограничения: высвобожденные 6 миллиардов долларов могут использоваться исключительно в гуманитарных целях в соответствии с договорённостями, достигнутыми между Ираном и США в 2023 году.

Сообщается также, что дополнительная кредитная линия на сумму 6 миллиардов долларов может быть использована Ираном по собственному усмотрению.

Источник: АПА