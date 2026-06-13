Синоптики предупредили водителей о тумане на автомагистралях

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погодных условий на магистральных автомобильных дорогах Азербайджана на 14 июня.

Как сообщает 1news.az, в горных и предгорных районах страны ожидается дождливая и туманная погода.

По данным службы, из-за осадков и тумана видимость на автомагистралях может снизиться до 500–1000 метров.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности при движении в условиях ограниченной видимости.