В Баку голова ребенка застряла в ограждении стадиона - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Бинагадинском районе столицы, на проспекте Азадлыг, ребенок нуждается в помощи.

Как сообщает 1news.az, в связи с полученным сигналом на место происшествия незамедлительно выехали спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте выяснилось, что ребенок 2015 года рождения оказался в опасном положении: его голова застряла между железными прутьями ограждения стадиона.

Используя специальное спасательное оборудование, сотрудники МЧС вызволили Э. Гюльмамедова.