В Физули автомобиль насмерть сбил пешехода
В Физулинском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ночные часы на территории «Финского поселка».
Автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Асиф Балабеков, сбил Шахмурада Гулиева (1959 года рождения), пытавшегося перейти дорогу.
В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту проводится расследование.
174