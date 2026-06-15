В Физули автомобиль насмерть сбил пешехода

В Физулинском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ночные часы на территории «Финского поселка».

Автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Асиф Балабеков, сбил Шахмурада Гулиева (1959 года рождения), пытавшегося перейти дорогу.

В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту проводится расследование.