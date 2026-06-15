В Сумгайыте произошел пожар в частном доме - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в городе Сумгайыт, на территории под названием «Волчье ущелье».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в связи с полученным сигналом на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в хозяйственной постройке на придомовом участке частного жилого дома общей площадью 70 кв. м, было потушено в кратчайшие сроки.

Распространения огня, в том числе его перехода на прилегающие дом и объект, удалось не допустить.

В результате пожара хозяйственная постройка сгорела, сам частный жилой дом и близлежащий объект были защищены от огня. Пострадавших нет.