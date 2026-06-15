Руководство Армении совершит ошибку, если будет ориентироваться исключительно на "какую-то помощь, поддержку Запада", это осложнит ситуацию внутри республики, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Если армянское руководство будет ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада, то, конечно, совершит ошибку, и в таком случае ситуация внутри страны осложнится. Конечно, возникнут дополнительные барьеры и затруднения в экономическом развитии страны. Но я все-таки надеюсь на то, что руководство Армении будет поступать разумно", — сказал Нарышкин.

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом (ЕС). Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Ереван не намерен выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.

Как отмечал президент России Владимир Путин, интеграция с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.

Источник: ТАСС