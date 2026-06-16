Ситуация на дорогах Баку: пробки на основных магистралях

В Баку на нескольких магистралях наблюдаются заторы.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В настоящее время затруднено движение на следующих участках:

Бакинское-Сумгайытское шоссе в направлении станции метро 20 Января; Улица Али Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова; Проспект Тбилиси от станции метро 20 Января в направлении центра города; Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро 20 Января; Сабунчи-Забратское шоссе в направлении станции метро Кёроглу; Проспект Гара Гараева от станции метро Гара Гараев в направлении станции метро Кёроглу; Улица Микаила Алиева от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро Кёроглу (до кольца); Первая Приозёрная дорога в направлении проспекта Зии Буниятова; Проспект 8 Ноября от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра города.

По данным ЦИУТ, на указанных участках наблюдается высокая плотность транспортного потока.