Ситуация на дорогах Баку: пробки на основных магистралях
В Баку на нескольких магистралях наблюдаются заторы.
Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время затруднено движение на следующих участках:
- Бакинское-Сумгайытское шоссе в направлении станции метро 20 Января;
- Улица Али Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Проспект Тбилиси от станции метро 20 Января в направлении центра города;
- Проспект Зии Буниятова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро 20 Января;
- Сабунчи-Забратское шоссе в направлении станции метро Кёроглу;
- Проспект Гара Гараева от станции метро Гара Гараев в направлении станции метро Кёроглу;
- Улица Микаила Алиева от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро Кёроглу (до кольца);
- Первая Приозёрная дорога в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Проспект 8 Ноября от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра города.
По данным ЦИУТ, на указанных участках наблюдается высокая плотность транспортного потока.
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