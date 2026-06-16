Папа Римский приглашен совершить визит в Азербайджан - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада.

Как сообщается на официальном сайте президента АР, в ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Ватиканом, затронута роль взаимных визитов на различных уровнях в развитии двусторонних связей. В этой связи была отмечена важность того, что Джордж Джейкоб Кувакад посетит и регионы Азербайджана.

Выразив признательность за прием и проявленное гостеприимство, префект передал главе государства приветствия Папы Римского Льва XIV и госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено, что в Азербайджане исторически представители всех народов и религий живут как одна семья в условиях мира и взаимного уважения, подчеркнут важный вклад республики на глобальном уровне в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога как пространства толерантности и мультикультурализма.

Была отмечена деятельность Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, сообщено, что в Азербайджане строится вторая подобная церковь.

Было затронуто сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, отмечена роль проектов, реализуемых Фондом в этой стране, с точки зрения сохранения культурного наследия и поощрения межрелигиозного диалога.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ильхам Алиев вручил Джорджу Джейкобу Кувакаду письмо с приглашением Папе Римскому Льву XIV посетить Азербайджан с визитом.