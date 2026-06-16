Экс-мэр Луизианы совратила 16-летнего друга сына и попала за решетку

В США бывшего мэра города из Луизианы, которая совратила и изнасиловала друга своего сына, приговорили к трем месяцам тюрьмы.

Об этом пишет New York Post.

40-летнюю Мисти Робертс, которая стала первой в истории женщиной-мэром города Де-Риддер, арестовали 1 августа 2024 года и обвинили в совращении 16-летнего подростка. Позже выяснилось, что пострадавшим был друг ее сына.

Женщина устроила вечеринку у бассейна в честь дня рождения отпрыска. Одетая в купальник, мэр выпивала с подростками, а потом стала флиртовать с одним из них. Затем она увела школьника в дом и занялась с ним сексом. Это произошло на глазах у сына и дочери политика, которые видели происходящее через окно.

Мэр признала себя виновной и сумела избежать сурового наказания. На судебном заседании 9 июня Робертс покаялась и сказала, что власть вскружила ей голову. «Я буду сожалеть всю оставшуюся жизнь. У меня идеальная семья, замечательные дети, но в какой-то момент я начала ставить себя выше всех вокруг», — сказала бывшая мэр.

Прокурор настаивал, что женщина пытается обмануть суд и никакого раскаяния не испытывает. Тем не менее суд приговорил Робертс всего к 90 дням тюрьмы, хотя прокуратура требовала для нее 17 лет заключения. Помимо этого женщине назначили два пятилетних условных срока, обязали пройти программу реабилитации и запретили употреблять спиртное.