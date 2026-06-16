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Лейла Алиева встретилась в Бонне с заместителем генсека ООН - ФОТО

First News Media13:49 - Сегодня
Лейла Алиева встретилась в Бонне с заместителем генсека ООН - ФОТО

Лейла Алиева встретилась в немецком городе Бонн с заместителем Генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием (UNCCD) Ясмин Фуад.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече была предоставлена информация о мерах, реализуемых в Азербайджане по охране окружающей среды, рациональному использованию земельных ресурсов, а также борьбе с опустыниванием и засухой. В то же время обсуждались проекты и инициативы, реализуемые Общественным объединением IDEA в направлении охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и содействия экологической устойчивости в нашей стране и регионе. Было особо подчеркнуто значение проводимых акций по посадке деревьев, увеличения площади зеленых зон, охраны существующих лесных и древесных ресурсов с точки зрения снижения негативных последствий изменения климата, предотвращения деградации почв и сохранения экологического баланса.

Затем состоялся обмен мнениями касательно экологических и социально-экономических проявлений снижения уровня Каспийского моря. В этой связи были затронуты возможные последствия изменений, происходящих в Каспийском море, для прибрежных экосистем, биоразнообразия и экологической безопасности региона. Были обсуждены возможности сотрудничества в направлении более глубокого изучения вопроса и определения возможных совместных путей решения.

На встрече также обсуждалась важность своевременного предотвращения таких процессов, как засуха и опустынивание, а также возможности потенциального сотрудничества между Общественным объединением IDEA и UNCCD в областях охраны окружающей среды, предотвращения засухи и деградации почв, экологического просвещения.

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