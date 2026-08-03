Рубинян - новый спикер Национального собрания Армении

В Национальном Собрании Армении состоялось тайное голосование по избранию нового спикера парламента.

Как передают армянские СМИ, единственным кандидатом на эту должность был выдвинут 36-летний депутат от правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян. Ранее он занимал пост вице-спикера законодательного органа, а также представлял Ереван в качестве спецпосланника на переговорах с Турцией по нормализации двухсторонних отношений.

Парламентская оппозиция не поддержала его кандидатуру

Фракция блока «Армения» полностью бойкотировала процесс, а представители блока «Сильная Армения» заранее заявили о намерении выступить против предложенной кандидатуры.

Несмотря на это, правящее большинство обеспечило необходимую поддержку. По итогам тайного голосования Рубен Рубинян получил 63 голоса «за» и был официально избран новым председателем Национального собрания Армении.