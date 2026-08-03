 До $20 тысяч за визу: США вводят новые правила для граждан 50 стран с 3 августа | 1news.az | Новости
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До $20 тысяч за визу: США вводят новые правила для граждан 50 стран с 3 августа

First News Media14:20 - Сегодня
До $20 тысяч за визу: США вводят новые правила для граждан 50 стран с 3 августа

С 3 августа США вводят постоянный визовый залог для граждан 50 стран, оформляющих туристические и деловые визы категории B-1/B-2.

Максимальная сумма залога составит до $20 тысяч. Казахстан в этот список не вошел, передает Kazinform.

Как сообщил Госдепартамент США, размер залога будет определяться консульским сотрудником индивидуально при рассмотрении заявления на визу. Средства вернут заявителю, если он покинет Соединенные Штаты в установленный срок, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. При нарушении визовых условий залог удержат.

Новые требования распространяются на граждан стран, жители которых, по данным американских властей, чаще других нарушали визовый режим и превышали разрешенный срок пребывания в США. В список вошли Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Алжир, Ангола, Бангладеш, Камбоджа, Монголия, Непал, Тунис, Уганда, Венесуэла, Зимбабве и ряд других государств Африки, Азии и Латинской Америки.

В Госдепартаменте отметили, что постоянный механизм введен после завершения пилотной программы. Ранее консульства могли назначать залог в размере 5, 10 или 15 тысяч долларов. Теперь минимальная фиксированная сумма отменена, а максимальный размер увеличен до 20 тысяч долларов.

Американские власти рассчитывают, что новая мера поможет сократить число нарушений визового режима и случаев неправомерного использования неиммиграционных виз.

По данным американских СМИ, в последние недели сотрудники Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) также усилили проверки иностранных граждан с просроченными визами. Сообщается, что задержания проводились как минимум в 15 аэропортах страны.

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