Какая погода будет в Азербайджане 4 августа

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23–26° тепла, днем - 31–36° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем - 45–50%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах временами туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 22–26° тепла, днем - 33–38° тепла, в горах ночью - 15–20° тепла, днем - 23–28° тепла.