Иньяцио Кассис посетит Баку

Азербайджан с официальным визитом посетит федеральный министр иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис.

В рамках визита швейцарского дипломата в Баку 4 августа состоятся переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией, региональную повестку дня, а также взаимодействие в рамках ОБСЕ.

По итогам встречи запланировано проведение совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств двух стран.