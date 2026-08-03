В Азербайджане внесены изменения в ряд законов в связи с запретом электронных сигарет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс, а также в законы "О перечне предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)" и "О продовольственной безопасности".

Как сообщает Report, изменения связаны с запретом в Азербайджане импорта, экспорта, производства, продажи и использования электронных сигарет и их компонентов.

В связи с полным запретом их оборота из Налогового кодекса исключены нормы, относящие электронные сигареты к подакцизным товарам и устанавливающие для них акцизные ставки. Также внесены соответствующие изменения в законы "О перечне предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)" и "О продовольственной безопасности".