Несостоявшийся конкурент Путина на последних президентских выборах покинул Россию

Политик Борис Надеждин в своем телеграм-канале сообщил, что уехал из России.

Он опубликовал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже.

«Есть хорошие новости: я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться и понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах», – сказал он.

Борис Надеждин – бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил». Широкую известность он получил в 2024 году, когда попытался выдвинуться в президенты России с антивоенной программой. Однако ЦИК отказал ему в регистрации, признав недействительными 9000 подписей, собранных в его поддержку.

В июне 2026 года политик объявил о планах баллотироваться в Госдуму. 10 июля его признали «иноагентом», а три дня спустя полицейские задержали его, но затем отпустили. 16 июля сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов запретила ему выезд за границу из-за ранее закрытого исполнительного производства о банкротстве.

17 июля суд в Москве оштрафовал Надеждина на 1000 рублей по административному делу о демонстрации «экстремистской» символики. Поводом для протокола стало видео в его телеграм-канале от 2023 года, в котором в течение десяти секунд «демонстрировали» фотографию покойного оппозиционера Алексея Навального. Через два дня после суда он объявил о прекращении своей избирательной кампании в Госдуму.

Источник: Настоящее время