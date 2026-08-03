Кража на 6,6 тыс. манатов: экс-работники склада обворовали супермаркет в Баку

В Низаминском районе Баку задержаны лица, подозреваемые в краже электрических проводов из супермаркета, где они работали.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в результате проведенных оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в краже электропроводов на сумму 6 612 манатов из данного супермаркета: 47-летний Дж. Гусейнзаде, 33-летний Э. Гусейнов и его ровесник А. Мамедов.

В ходе расследования выяснилось, что ранее эти граждане работали на складе супермаркета, а похищенные провода сдавали в пункты приема цветных металлов.

По факту продолжается расследование.