В Индонезии ищут 28 пропавших без вести после пожара на пароме

Индонезийские спасатели продолжают поиски 28 человек, пропавших без вести после пожара на пассажирском пароме у берегов острова Мадура.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, всего на борту судна находился 271 человек. Пять человек погибли, 238 удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается. «Полиция совместно со спасательной службой и военно-морскими силами задействовала семь судов и один вертолет для поиска пропавших», — отметил он.

Пожар на пароме вспыхнул утром 2 августа. Судно следовало из Сурабаи, второго по величине города Индонезии, в Макасар на острове Сулавеси, возгорание возникло в Яванском море у острова Мадура.