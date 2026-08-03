Во Франции число задержанных из-за природных пожаров возросло до 375

Французская полиция задержала 375 человек по подозрению в причастности к возникновению лесных пожаров.

Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД республики.

Из 375 задержанных 142 — несовершеннолетние.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в целом власти страны контролируют ситуацию с лесными пожарами. В частности, удалось локализовать природный пожар в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. В то же время в департаменте Вар в южной части республики пожарным пока не удается взять пламя под контроль.

Пожары в Европе, в частности в Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в этом году. Еврокомиссия ранее сообщила, что на их тушение через механизм гражданской обороны ЕС мобилизованы 13 самолетов и 4 вертолета, а также сотни пожарных со всего Евросоюза.

Источник: ТАСС