В Азербайджане временно приостановят формирование очередей в детские сады

В Азербайджане с 5 августа будет временно приостановлено формирование новых электронных очередей в детские сады в связи с комплектованием групп на 2026/2027 учебный год.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство науки и образования, после завершения комплектования прием на оставшиеся свободные места продолжится в течение года.

Запись в дошкольные образовательные учреждения осуществляется в электронном виде через портал myGov.