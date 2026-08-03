На проспекте Гянджа в Баку приняты меры безопасности после оползня - ВИДЕО

На проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку, где ранее произошел оползень, приняты необходимые меры безопасности.

Как сообщили Oxu.Az в Исполнительной власти (ИВ) Хатаинского района, в районе обвала принято решение о строительстве подпорных стен. В структуре отметили, что подобные инциденты на данном участке фиксировались и ранее.

«В рамках своих полномочий ИВ Хатаинского района предоставила подробную информацию соответствующим структурам. Принято решение о возведении подпорных стен на указанной территории, работы начнутся в ближайшее время», — заявили в структуре.

Подробности происшествия и причины обвала прокомментировал председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

По его словам, оползень зафиксирован на участке крутого срезанного склона высотой 12–16 м и длиной 140–150 м, расположенном в 24–25 метрах от жилого дома. Протяженность самой зоны смещения грунта составила 28–30 метров.

«Оползень произошел в результате переувлажнения грунтового слоя, ослабления устойчивости находившейся в подвешенном состоянии части склона и схода массы вниз под воздействием силы тяжести. Объем сошедшего грунта составляет примерно 4,5–5 кубометров», — отметил Али Алиев.

Напомним, что в результате смещения грунта несколько припаркованных автомобилей оказались погребены под слоем земли.