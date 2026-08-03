Азербайджан и Грузия в два раза ускорят железнодорожные грузоперевозки

Приняты важные решения по двукратному ускорению железнодорожных грузоперевозок через границу между Азербайджаном и Грузией.

По данным ЗАО «Азербайджанские железные дороги», входящего в состав AZCON Holding, с этой целью на станции Беюк-Кесик состоялась встреча с участием руководителей железнодорожных администраций Азербайджана и Грузии, а также соответствующих государственных структур.

На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и повышения эффективности международных грузовых и пассажирских перевозок. Были рассмотрены процесс пропуска грузовых поездов на азербайджано-грузинской границе, факторы, вызывающие задержки, а также возможности сокращения времени прохождения границы. Стороны также обменялись мнениями по укреплению региональных транспортных связей и повышению конкурентоспособности Среднего коридора.

Отмечалось, что одной из главных тем стало расширение цифровых решений и электронного обмена данными.

Были подробно обсуждены возможности электронного обмена информацией о поездах и грузах между АЖД и «Железной дорогой Грузии» в режиме реального времени, рассмотрены вопросы расширения интеграции между информационными системами профильных госорганов, включая таможенные службы, и приняты соответствующие решения.

Также были обсуждены подготовительные работы по организации дополнительного рейса по маршруту Баку – Тбилиси. В целях повышения удобства пассажиров подчеркнута важность упрощения пограничных и таможенных процедур, а также более оперативного проведения контрольных процессов в установленные временные рамки.

В целях повышения эффективности грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией и укрепления транзитного потенциала Среднего коридора была проведена отдельная рабочая встреча. На ней было принято решение об организации непрерывной работы электровозов, принадлежащих АЖД, по маршруту Беюк-Кесик – Тбилиси – Беюк-Кесик без отцепки состава.

Стороны подчеркнули важность применения нового подхода, исключающего дублирование процедур технического осмотра вагонов. Согласно новому подходу, осмотр вагонов, ранее проводившийся как на станции Беюк-Кесик, так и на станции Гардабани, теперь будет осуществляться только на станции Беюк-Кесик в направлении Азербайджан – Грузия, и на узловой станции Тбилиси в направлении Грузия – Азербайджан.

Эта оптимизация позволит более оперативно организовать пересечение границы и сократить время прохождения грузовых поездов в 2 раза. Оперативные грузовые операции на маршруте уже успешно протестированы.

Было отмечено, что это новшество создаст условия для перехода железнодорожного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией на новый уровень, повышения конкурентоспособности грузоперевозок по Среднему коридору и сокращения времени транзита. В то же время это способствуют более устойчивой работе международной логистической цепочки, цеплению дополнительных вагонов к пассажирским поездам и более оперативному выполнению операций при организации новых рейсов.

АЖД совместно с международными партнерами продолжает работу по модернизации железнодорожной инфраструктуры, оптимизации процессов перевозок и внедрению цифровых решений. Цель состоит в дальнейшем укреплении позиций Азербайджана как одного из ведущих транспортно-логистических узлов региона.

Отметим, что в последние годы АЖД реализовало масштабные инфраструктурные проекты в направлении Беюк-Кесик. В результате пропускная способность пограничного перехода существенно возросла, железнодорожная инфраструктура обновлена в соответствии с современными требованиями, а возможности приема и отправки поездов расширены.

Внедрение цифровых систем управления в этом регионе также повысило надежность международных транзитных перевозок. Было подчеркнуто, что эти инвестиции вносят важный вклад в укрепление транзитного потенциала Среднего коридора и транспортно-логистических возможностей региона.