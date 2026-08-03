На северо-западе Пакистана при теракте погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, 34 ранены в результате взрыва бомбы у полицейского участка в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как сообщает агентство Reuters, теракт произошел 2 августа в районе Сват. Среди убитых 7 полицейских и 10 мирных жителей.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших.

На граничащие с Афганистаном провинции Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва в 2025 году приходилось 90% террористических вылазок в Пакистане. В обоих регионах различные вооруженные группировки совершают нападения на пакистанские силы безопасности и мирных жителей под предлогом защиты прав этнических меньшинств — пуштунов и белуджей.

Экстремисты в Хайбер-Пахтунхве добиваются образования так называемого исламского государства Вазиристан. Регион расположен в зоне племен на границе с Афганистаном. Это одна из горячих точек Пакистана из-за активизации боевиков террористической сети «Аль-Каида» и группировки «Фитна аль-Кхаваридж».

Источник: ТАСС