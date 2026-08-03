Рустем Умеров станет главой Службы внешней разведки Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что назначит секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.

«Чтобы у него было больше возможностей заниматься одновременно вопросами и дипломатии, и обороны, и процессом переговоров с США, и с другими партнерами, а также переговорами по завершению войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины», - сказал Зеленский на совещании украинских послов в Киеве.

В свою очередь должность секретаря СНБО займет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.

«На этой неделе состоится заседания специального формата СНБО. <...> Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко», - сказал Зеленский.

Источник: ТСН